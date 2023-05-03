



"Все гражданские! За один неполный день!": Зеленский об обстрелах Херсона

В Херсоне снова возросло число погибших в результате атак российских оккупантов. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.



"Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка - знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и в Херсонской области", - сказал президент.



Он сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек и еще 48 ранены.



"Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших. Мы никогда не простим виновным. Победим страну-зло и заставим всех виновных ответить!", - подчеркнул президент.





