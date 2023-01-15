



ВС Украины официально подтвердили: по Днепру ударила ракета Х-22

Воздушные силы Вооруженных сил Украины официально подтвердили информацию о том, что 14 января ВКС РФ из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выпустили по территории страны пять крылатых ракет Х-22.



Об этом сообщил командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



По его словам, пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из Курской области около 15:30, попала в многоэтажный жилой дом в Днепре.



"Радиолокационными средствами обнаружено примерное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 – нет", - отметил Олещук.



Он пояснил, что Украина не обладает огневыми средствами, способными сбивать данный тип ракет. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия запустила более 210 ракет этого типа и ни одна не была сбита средствами ПВО.



"Масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км. При применении от больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров. Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", - пояснил он.