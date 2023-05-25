Воздушные силы ВСУ о ночной атаке РФ: сбили 36 из 36 "шахедов"
В ночь на 25 мая Россия выпустила по Украине 36 дронов-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили иранские Shahed-136/131 с северного и южного направлений. Военные предполагают, что в планах россиян была атака критической инфраструктуры и военных объектов в западных областях.
Вражескую атаку отражали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад".
Благодаря успешной работе силы противовоздушной работы все дроны-камикадзе ликвидированы.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО за 100%-ный результат.
"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", - написал глава украинского государства в своем Telegram-канале.
Отметим, что только в мае Россия иранскими дронами-камикадзе атаковала более 20 раз Киев и уже более 10 раз – Украину. Этой ночью воздушная тревога длилась более трех часов, а взрывы слышали жители столицы, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других областей.
Власти Киева сообщили, что оккупанты пытались атаковать столицу, а дроны выпускали волнами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.