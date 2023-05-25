



Воздушные силы ВСУ о ночной атаке РФ: сбили 36 из 36 "шахедов"

В ночь на 25 мая Россия выпустила по Украине 36 дронов-камикадзе иранского производства. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.



Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили иранские Shahed-136/131 с северного и южного направлений. Военные предполагают, что в планах россиян была атака критической инфраструктуры и военных объектов в западных областях.



Вражескую атаку отражали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад".



Благодаря успешной работе силы противовоздушной работы все дроны-камикадзе ликвидированы.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы ПВО за 100%-ный результат.



"Непростая ночь. Продолжая терроризировать Украину, враг использовал 36 "Шахедов". Ни один из них не долетел до цели. Спасибо нашим силам ПВО за 100%-й результат", - написал глава украинского государства в своем

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-канале.





Отметим, что только в мае Россия иранскими дронами-камикадзе

атаковала более 20 раз Киев

и уже более 10 раз – Украину. Этой ночью воздушная тревога длилась более трех часов, а взрывы слышали жители столицы, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других областей.



Власти Киева сообщили, что оккупанты пытались атаковать столицу, а дроны выпускали волнами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.