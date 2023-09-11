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Вокруг Чернобыльской АЭС хотят построить ветровую электростанцию
11.09.2023 18:15 Раиса Вовк

Вокруг Чернобыльской АЭС хотят построить ветровую электростанцию

Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество Украины и Германии в энергетической сфере должно быть более тесным. Она считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии.

Бербок заявила, что вокруг Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

Кроме того, Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева. Эта станция имеет мощность около 2 тысяч мегаватт, расположенная на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

При этом российские ракеты и дроны-камикадзе поражали станцию несколько раз. В частности, одна из таких атак произошла в канун Нового года. Тогда части объектов были разрушены и впоследствии отстроены. В настоящее время вокруг объекта установлены сетки для перехвата низколетающих дронов.

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