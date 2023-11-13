



Война в Украине: уничтожены исторические здания синагоги и еврейской школы

Российские войска уничтожили исторические здания еврейской школы и синагоги в Новозлатополе Запорожской области.



Об этом сообщает пресс-служба Объединенной еврейской общины Украины.



"Здание старой школы постройки конца 19 века также использовалось как синагога. Также разрушено здание еще одной еврейской школы рядом, построенной в 1920-х годах", - сообщили в ОЕОУ.



Уточняется, что Новозлатополь был крупнейшей еврейской земледельческой колонией Екатеринославской губернии. Также это место является центром одноименного еврейского национального района.



В результате полномасштабного вторжения россиян в Украину от исторических зданий остались лишь внешние стены, и те получили масштабные повреждения.