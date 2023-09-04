



Военный аналитик: ВСУ частично преодолели вторую линию российской обороны

Уже 13 недель украинская армия активно ведет контрнаступление. По словам опытного военного аналитика Нико Ланге, бывшего главы оперативного штаба немецкого Министерства обороны, Вооруженным силам Украины удалось достичь первых заметных успехов на юге страны.



"Украинцы, наконец, сумели перейти через крупные минные поля и прорвать первую линию обороны РФ, а также, по крайней мере частично, вторую линию. Если украинская армия достигнет второй и третьей линий обороны, это может быстро изменить ход войны. Тогда РФ может потерпеть поражение на юге", - цитирует Ланге издание BILD.



По его словам, успех контрнаступления следует оценивать не по количеству освобожденных населенных пунктов, а по достижению стратегических целей.



"Для Украины важно не просто захватить такие города как Токмак или Мелитополь, а прервать железнодорожные и дорожные связи и оказывать давление на Крымский мост или даже уничтожить его, что приведет к прекращению поставок боеприпасов и топлива из России", - убежден эксперт.



Тактика нарушения логистических цепочек РФ имеет преимущество, так как она способствует избавлению крупных украинских городов от уличных боев и разрушений, считает аналитик.



"Те, кто утверждают, что ситуация в тупике или контрнаступление Украины неудачно, - ошибаются. Украина медленно, но уверенно меняет ход войны в свою пользу", - подытожил Ланге.