



Военные “ноу-хау” россиян: по открытой местности на машинах для гольфа

В российской армии кризис с бронированной техникой выгнал на поля сражений не только 70-летние танки.



Вот уже некоторое время украинские войска с удивлением наблюдают “приступы бесстрашия”: военных, которые пытаются преодолеть man's land (“ничью полосу”) на линии боевого соприкосновения в китайских машинах DesertCross-1000-3. Прямое назначение этой чудо-техники - поля для игры в гольф. Русские пытаются на этих “спичечных коробках” по-быстрому достигнуть украинских рубежей обороны. Но вот вопрос: чтобы что? Ну, если с бронетехникой так все плохо…

