



Во время ночной атаки по Украине российская ракета залетела в Польшу

"Объект влетел в польское пространство в районе деревни Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там в течение 39 секунд. В течение всего полета он наблюдался военными радиолокационными системами", - сообщает польская сторона.



"Сегодня ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Были задействованы, в частности, польская и союзная авиация.



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Польские военные постоянно следят за ситуацией на украинской территории и находятся в состоянии постоянной готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства".

