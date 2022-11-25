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Во Львове хирурги без света героически провели 9 трансплантаций
25.11.2022 08:55 Раиса Вовк

Во Львове хирурги без света героически провели 9 трансплантаций

Во Львове несмотря на отсутствие света в течение 30 часов провели девять трансплантаций органов от посмертных доноров. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 

"Несколько больше чем за сутки трансплантологи пересадили два сердца, печень и шесть почек. Для этого работали команды из почти сотни специалистов", - отметили в Минздраве.

Также трансплантации проводятся в Черкасском областном онкоцентре. Там сделали две операции по пересадке почек, которые происходили почти одновременно в одной операционной.

В это время больница перешла в режим работы на генераторах.

"Даже в регионах, где не восстановлено электроснабжение, врачи продолжают выполнять свою работу", - добавили в министерстве.

 

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