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Вифлеемский огонь прибывает в Киев: маршрут путешествия по Украине | Фото: pixabay.com
09.12.2023 01:30 Mignews.ua

Вифлеемский огонь прибывает в Киев: маршрут путешествия по Украине

10 декабря в 18:40 на Центральном железнодорожном вокзале города Киева состоится торжественная передача Вифлеемского огня мира представителям железной дороги. Это важный момент, который отмечает старт путешествия символа света и надежды по всей территории Украины.

В течение ночи с 10-го на 11 декабря 14 ночных поездов начнут свое маршрутное путешествие, доставляя Огонь мира на 24 вокзала страны. В их перечень входят такие важные пункты, как вокзалы городов Краматорск, Покровск и Изюм.

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Первый поезд, который начнет свое путешествие с Вифлеемским огнем, будет из Киева в Ужгород.

11 декабря любой желающий сможет получить Огонь мира для своего дома на вокзалах страны. 

Это невероятное событие, которое объединяет граждан и создает атмосферу общности во время праздничных и теплых зимних праздников.

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