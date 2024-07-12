



Великобритания: За последние два месяца потери России бьют рекорды

Среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны - 1262 и 1163 соответственно. Об этом сообщает МИД Великобритании.



Как отмечается в сводке, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.



По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.



"Уровень потерь в России, скорее всего, продолжит превышать 1000 человек в день в течение следующих двух месяцев, поскольку Россия продолжает пытаться превзойти украинские силы по массе", - отмечают в Минобороны Британии.

