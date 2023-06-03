



Вайкуле собирает деньги для Украины: на концерт приглашены и российские артисты

Певица Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне против России, в Юрмале проведет благотворительный концерт. Собранные средства будут переданы Украине. Мероприятие состоится в конце июля в зале "Дзинтари", сообщает сайт hochu.ua.



Так, в СМИ появился список артистов, которые в этом году посетят фестиваль Лаймы Вайкуле. Среди знаменитостей можно увидеть легендарный украинский FREEDOM BALLET и Веру Брежневу. Певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" после 24 февраля покинула Россию, а также пытается избавиться от бизнеса там.



Кроме того, на сцене в Юрмале выступят россияне – солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич и оперная певица Мария Максакова. Оба открыто осуждают действия Кремля.



Также в Латвию приедет Сальвадор Собрал — певец одержал победу в песенном конкурсе Евровидение в 2017 году.



В СМИ недавно появилась информация, что Лайма Вайкуле пригласила выступить Земфиру, которая признана в России "иноагентом". Однако певица решила отказаться от участия.



