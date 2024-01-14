



В ЗАЭС вновь не пустили инспекторов МАГАТЭ к энергоблоку

Россияне вновь отказали в доступе к реакторному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС инспекторам МАГАТЭ.



"Эти ограничения на своевременный доступ экспертов в ЗАЭС препятствуют способности МАГАТЭ независимо и эффективно оценивать ситуацию с безопасностью и защищенностью, включая подтверждение отчетного статуса реакторных установок, бассейнов отработавшего топлива и связанного с ними защитного оборудования", – сказал глава агентства Рафаэль Гросси.



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По данным МАГАТЭ, свой отказ россияне пояснили тем, что реакторный зал "опечатан". Инспекторам предложили вернуться через неделю.



По словам председателя правления "Энергоатом" Петра Котина, РФ делает все, чтобы скрыть информацию о реальной ситуации на станции.



"ЗАЭС должна как можно быстрее вернуться под контроль ее законного оператора – "Энергоатома". Только так можно гарантировать безопасность крупнейшего ядерного объекта Европы. А российские оккупанты и те, кто им помогает, должны понести наказание, ведь они подвергают опасности весь мир", – отметил он.