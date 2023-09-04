



В Умани на Рош ха-Шана запретят продажу алкоголя

В микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, введут несколько ограничений, сообщает Уманский городской совет.



Как отмечается, в период с 9 до 22 сентября в микрорайоне запретят:

продажу алкогольных напитков и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);

продажу и использование пиротехнических средств, в том числе салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;

продажу пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

В горсовете уточнили, что ограничения вводят для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.



В 2023 году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут праздновать с 15 по 17 сентября.