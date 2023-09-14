



В Умань прибыло около 22 тысяч паломников, полиция Израиля уже работает

По состоянию на утро четверга, 14 сентября, в город Умань Черкасской области уже прибыло около 22-х тысяч паломников.



"На утро в город уже прибыли около 22 тыс. паломников. Преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран", - сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.



Глава ОВА призвал местных жителей и приезжих гостей "быть максимально бдительными, должным образом реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на враждебные манипуляции".



"Мы с вами уже знаем, как Россия любит плодить фейки, чтобы оправдывать свои преступные действия, запугивать и провоцировать. Рецепт противодействия неизменен: сохранять холодный ум, не паниковать и доверять только официальным источникам информации", - подчеркнул Табурец.



По словам главы ОВА, "ситуация в Умани стабильная и контролируемая", военнослужащие работают в усиленном режиме. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские.



Напомним, что в этом году Рош ха-Шана (еврейский Новый год) будут отмечать с 15 по 17 сентября.



