



В Украине пояснили, зачем РФ выпустила ракету в сторону Польши

Россия во время обстрела Украины выпустила ракету в сторону Польши для того, чтобы продемонстрировать, что не боится НАТО.



Такое мнение в интервью "24 каналу" выразил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



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"Это не стратегический замысел, это как раз классическая русская бравада. Мол, мы можем это сделать, мы можем долетать до границы НАТО, а затем возвращаться и убивать гражданское население, а вы будете напуганы, потому что практически до вас долетело, и ничего не будете делать, потому что ракета убьет граждан Украины", - пояснил он.



По словам Подоляка, примечательной также является угроза со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который пообещал, что РФ применит в отношении НАТО ракеты "со специальными боеголовками".



"РФ ведет себя максимально обнаглело. Они начинают оскорблять всех, провоцировать. Эти ракеты, летящие в сторону Польши, сопровождаются угрозами "следующая Варшава". Россияне поддерживают нарративы, что война будет обязательно, и они сразу захватят Балтийское море", - добавил он.