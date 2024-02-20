



В Украине пояснили, почему стали чаще сбивать российские самолеты

Украинские военные начали так часто сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, поскольку те "обнаглели".



Такое пояснение в комментарии "РБК-Украина" предоставили военный эксперт Алексей Гетьман и Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



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В частности, за последние дни, с 17 февраля, украинцам удалось сбить, как известно, шесть самолетов российской тактической авиации.



"Сказать трудно с чем это связано. Причин может быть несколько. К примеру, их самолеты обнаглели и перестали бояться залетать в зону, где могут работать наши зенитно-ракетные комплексы. ЗРК постоянно перемещаются, они не знают, где они находятся. Хотя всем нам хотелось бы, чтобы по ним отработали F-16", - отметил Гетьман.



По мнению Коваленко, активность россиян в воздухе в обозримом будушем может снизиться.



"Они могут немного снизить активность своей тактической авиации, но все равно вернутся к полетам. Потому что для них жизненно важно использовать КАБы на линии боевого столкновения, это именно то, что помогает раскрывать наши оборонные рубежи. Если они не будут использовать их, они не будут иметь никакого преимущества", - считает эксперт.