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В Украине ответили, продолжат ли бить по НПЗ в России
12.04.2024 20:00 Алина Груднева

В Украине ответили, продолжат ли бить по НПЗ в России

Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку обязана наносить удары по объектам, которые задействованы в военно-промышленном комплексе РФ.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Василию Голованову.

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"Украина не просто вправе, а практически обязана разрушать инфраструктуру обеспечения войны. То есть Украине, чтобы получить положительные результаты в войне, нужно уничтожать российскую инфраструктуру. НПЗ - это непосредственно военная инфраструктура", - сказал он.

По словам Подоляка, российские самолеты, которые наносят удары по мирным городам Украины, могут летать лишь благодаря топливу, производимому на НПЗ в РФ. В свою очередь, он отверг обвинения в том, что удары по заводам негативно влияют на мировой рынок. 

"Если у вас нет нефтепереработки, то вы наоборот будете увеличивать продажи объемов сырой нефти на глобальном рынке", - пояснил Подоляк.

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