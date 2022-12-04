В Украине объяснили, почему РФ перестала запускать иранские дроны
Силы РФ перестали запускать иранские дроны-камикадзе не из-за их дефицита, а из-за наступивших морозов.
Такое объяснение дао помощник командующего Объединенных сил ВСУ Евгений Силкин.
По его словам, иранские дроны-камикадзе изготовлены из пластика и материалов, подверженных воздействию температур и погодных условий. Потому снизилась динамика атак.
Силкин подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются лишь тренировочные полеты бомбардировщиков РФ, которые отрабатывают дозаправку в небе.