



В Украине объяснили, почему РФ перестала запускать иранские дроны

Силы РФ перестали запускать иранские дроны-камикадзе не из-за их дефицита, а из-за наступивших морозов.

Такое объяснение дао помощник командующего Объединенных сил ВСУ Евгений Силкин.

По его словам, иранские дроны-камикадзе изготовлены из пластика и материалов, подверженных воздействию температур и погодных условий. Потому снизилась динамика атак.

Силкин подчеркнул, что в настоящее время наблюдаются лишь тренировочные полеты бомбардировщиков РФ, которые отрабатывают дозаправку в небе.