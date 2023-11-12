В Украине назвали сумму компенсации, которую ждут от России
В Украине рассчитывают получить компенсацию в размере 750 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный Россией в ходе войны.
Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал советник президента Украины Олег Устенко.
Он подчеркнул, что косвенных убытков за все время полномасштабного вторжения Россия нанесла на триллион долларов.
"Сейчас идет рассмотрение двух треков. Первый – использование прибыли на замороженные активы. Этот вопрос решится в течение нескольких недель", - пояснил Устенко.
По его словам, будет достаточно быстро решен вопрос передачи активов Центробанка России.
"Этот вопрос будет решен всеми странами, что их имеют", - добавил Устенко