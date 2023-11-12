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В Украине назвали сумму компенсации, которую ждут от России
12.11.2023 18:52 Алина Груднева

В Украине назвали сумму компенсации, которую ждут от России

В Украине рассчитывают получить компенсацию в размере 750 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный Россией в ходе войны.

Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал советник президента Украины Олег Устенко.

Он подчеркнул, что косвенных убытков за все время полномасштабного вторжения Россия нанесла на триллион долларов.

"Сейчас идет рассмотрение двух треков. Первый – использование прибыли на замороженные активы. Этот вопрос решится в течение нескольких недель", - пояснил Устенко.

По его словам, будет достаточно быстро решен вопрос передачи активов Центробанка России. 

"Этот вопрос будет решен всеми странами, что их имеют", - добавил Устенко

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