



В Украине дали старт массовому производству собственных дронов

Кабинет министров утвердил важные изменения, которые помогут развить рынок беспилотников в Украине и ускорить победу в войне с Россией. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



"Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт", - написал Федоров.



По его словам, решение правительства позволит производителям дронов развиваться более активно и конкурировать с иностранными компаниями. Теперь им не нужно будет тратить время на долгую бюрократическую работу, поскольку допуск БПЛА к эксплуатации ускорили.



Также министр рассказал, что постановление изменило и подход к подобному бизнесу со стороны государства. Прибыль на собственные товары и услуги были сокращена с 30 до 25 процентов.



Напомним, ранее стало известно, что в Украине утвердили выделение дополнительных 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны. Средства, в частности, направят и на дроны.