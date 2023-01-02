



В школе в Макеевке было 400 солдат, В РФ собирают 130 спальников для выживших

В российских социальных сетях продолжает раскручиваться скандал в связи с массовой гибелью военнослужащих РФ в Макеевке.



Теперь выясняется, что в набитом боеприпасами и горючим здании было больше 400 человек. Ресурс ВЧК-ОГПУ: "Для выживших при ударе по зданию ПТУ в Макеевке собирают 130 спальников. Остальные (всего в здании ПТУ было свыше 400 мобилизованных) - раненные и убитые. Раненных доставляют в госпиталь в Ростове. Родственникам обещают огласить списки раненных только завтра утром".



Канал "Образ будущего" сообщает: "Не всех ещё вытащили из завалов. К сегодняшнему вечеру достали 152 тела. Ещё остались. Наберитесь, коллеги, терпения и такта."