



В Севастополе сообщили о запуске ракеты по российскому кораблю

Утром, 21 апреля, в аннексированном россиянами Севастополе прогремели взрывы.



По данным "властей", отражена атака на один из кораблей.



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Уточняется, что в его сторону была запущена противокорабельная ракета. Из-за обломков произошло возгорание.



В свою очередь, партизанское движение "Атеш" сообщило о попадании в Севастополе. По неподтвержденным данным, среди россиян есть погибшие и раненые.