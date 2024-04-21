Новости » События в Украине
В Севастополе сообщили о запуске ракеты по российскому кораблю
21.04.2024 10:35 Алина Груднева

В Севастополе сообщили о запуске ракеты по российскому кораблю

Утром, 21 апреля, в аннексированном россиянами Севастополе прогремели взрывы.

По данным "властей", отражена атака на один из кораблей.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Уточняется, что в его сторону была запущена противокорабельная ракета. Из-за обломков произошло возгорание.

В свою очередь, партизанское движение "Атеш" сообщило о попадании в Севастополе. По неподтвержденным данным, среди россиян есть погибшие и раненые.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы