



В результате украинских ударов погибли 10 иранцев

10 иранцев, которые обучали российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе, сообщил в пятницу украинский чиновник.



Информация о гибели иранских граждан на оккупированных территориях Украины появилось после того, как американские и украинские официальные лица сообщили, что иранцы обучают россиян в Крыму использовать беспилотники-камикадзе.



Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с аннексированной украинской территории.



"Россияне вывезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе "Шахед-136", — заявили в ведомстве со ссылкой на украинское подполье. — Они учат россиян использовать беспилотники-камикадзе и напрямую отслеживают запуск беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".



Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал. Пэт Райдер заявил в четверг, что "иранцы находились в Украине, чтобы помочь России в операциях с беспилотниками".



"Мы по-прежнему считаем, что Иран причастен к экспорту террора не только в ближневосточный регион, но теперь и в Украину", — заявил бригадный генерал Пэт Райдер.



Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в четверг на брифинге для прессы, что иранские инструкторы работают в Крыму.



Представитель ВВС ВСУ заявил в пятницу, что Украине удалось сбить 85% иранских беспилотников-камикадзе, запущенных Россией.



Кроме того, в пятницу министерство иностранных дел Ирана посоветовало всем гражданам Ирана, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну .



Министерство обороны Украины заявило в четверг, что Иран использует Украину в качестве испытательного полигона для своих беспилотников, чтобы подготовиться к будущим ударам беспилотников по Израилю.



"Сегодня сотни иранских беспилотников проходят "испытательные запуски" на нашей земле, убивая мирных жителей, — написало Минобороны в Twitter. — Эти беспилотники не предназначались для использования против Украины. Чтобы иметь стратегическое преимущество над своим противником, Израиль должен провести "испытательный запуск" своей системы ПВО. Украина — лучший полигон для испытаний".

