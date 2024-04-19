В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото
В ОВА уточнили количество пострадавших в результате российской атаки на Днепропетровскую область
"На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все — средние. Кривой рог — пострадали три человека. Столько же в Синельниковом. Среди них и два ребенка. К сожалению, один восьмилетний ребенок скончался в больнице.
Соболезнование родным и близким", — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Ранее сообщалось, что в результате попадания в жилой дом у центрального вокзала в Днепре погибли два человека.