



В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото

В ОВА уточнили количество пострадавших в результате российской атаки на Днепропетровскую область



"На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все — средние. Кривой рог — пострадали три человека. Столько же в Синельниковом. Среди них и два ребенка. К сожалению, один восьмилетний ребенок скончался в больнице.



Соболезнование родным и близким", — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.



Ранее сообщалось, что в результате попадания в жилой дом у центрального вокзала в Днепре погибли два человека.