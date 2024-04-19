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В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото
19.04.2024 08:30 MIGnews.com

В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото

В ОВА уточнили количество пострадавших в результате российской атаки на Днепропетровскую область

"На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все — средние. Кривой рог — пострадали три человека. Столько же в Синельниковом. Среди них и два ребенка. К сожалению, один восьмилетний ребенок скончался в больнице.

Соболезнование родным и близким", — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Ранее сообщалось, что в результате попадания в жилой дом у центрального вокзала в Днепре погибли два человека.

Фоторепортаж
В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото
В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото | Фото 1
В результате атаки на Днепр пострадала Привокзальная площадь: фото | Фото 2
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