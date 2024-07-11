



В Польше идет набор в Украинский добровольческий легион

В Польше все больше людей изъявляют желание вступить в украинское добровольческое военное подразделение.



По данным Wiadomosci, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы начинаем готовить первую украинскую бригаду добровольцев. У нас проживает до 1 миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия. Интересно, что многие из них действительно хотят служить и приносить пользу своим соотечественникам, но они говорят: мы не хотим, чтобы нас отправляли воевать без надлежащей подготовки и снаряжения", - сказал министр.



По словам Сикорского, поляки будут обучать добровольцев и помогут со снаряжением. После ротации члены добровольческого подразделения будет отправлено в Украину.



"Если бы так поступила каждая европейская страна, в Украине было бы несколько бригад", - добавил он.