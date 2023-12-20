



В ООН отреагировали на удары РФ по складам с гумпомощью в Украине

ООН осудила удары, нанесенные российскими войсками, по складам Красного Креста с гуманитарной помощью в Херсоне.



Такое заявление сделала гуманитарный координатор Дениз Браун 20 декабря.



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"Я с ужасом восприняла новость о том, что очередная волна неизбирательных ударов со стороны РФ нанесла ущерб объектам и критически важным запасам по меньшей мере трех гуманитарных организаций в Херсоне сегодня", - подчеркнула Браун.



По ее словам, атакам россиян подверглись склады не только Красного Креста, но и местной общественной организации "Щедрик" и международной НПО HEKS/EPER. Браун пояснила, что обстрелы влияют на способность гуманитарных организаций выполнять свою работу по спасению жизней и лишают мирных жителей доступа к помощи.



"Жители Херсона - и те, кто живет вдоль всей линии фронта на востоке и юге - действительно несут на себе основное бремя этой войны. Уровень разрушений огромный, и с наступлением зимы помощь необходима как никогда", - добавила она.