



В Одессе обломки дрона попали в многоэтажку: Есть погибшие

В Одессе обломки сбитого Шахеда попали в многоквартирный дом и повредили несколько построек поблизости.



В результате ракетно-дроновой атаки на Одессу погибли три человека и еще около 30 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram в субботу, 10 мая.



По его данным, сегодня в небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожены восемь дронов-камикадзе и две ракеты врага.



"Обломки сбитого Шахеда попали в многоквартирный дом и повредили несколько зданий поблизости. Погибли три человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина", – написал Братчук.



Чуть позже он добавил, что еще одна вражеская ракета попала на побережье Одесской области. От обломков и взрывной волны пострадали три человека.