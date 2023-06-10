В Одессе обломки дрона попали в многоэтажку: Есть погибшие
В Одессе обломки сбитого Шахеда попали в многоквартирный дом и повредили несколько построек поблизости.
В результате ракетно-дроновой атаки на Одессу погибли три человека и еще около 30 человек получили ранения. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram в субботу, 10 мая.
По его данным, сегодня в небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожены восемь дронов-камикадзе и две ракеты врага.
"Обломки сбитого Шахеда попали в многоквартирный дом и повредили несколько зданий поблизости. Погибли три человека, 26 получили ранения и травмы разной степени. Среди них двое детей и беременная женщина", – написал Братчук.
Чуть позже он добавил, что еще одна вражеская ракета попала на побережье Одесской области. От обломков и взрывной волны пострадали три человека.
😢🤬Одесса. Прилёт по многоэтажке— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) June 9, 2023
Как минимум 12 человек пострадали в результате очередной российской атаки, сообщил нардеп Алексей Гончаренко pic.twitter.com/iVqMZ9wel4