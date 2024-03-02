



В Одессе из-под завалов достают тело трехлетнего ребенка

В результате ночной атаки русских на Одессу 2 марта было разрушено 18 квартир. Было ранено 8 человек. Спасатели долго пробирались к пострадавшим, несмотря на огромное количество задействованной силы. В итоге из-под завалов сначала извлекли двух погибших взрослых. Утром спасатели на уровне первого этажа обнаружили тело погибшего трехлетнего ребенка. Ведутся работы по деблокации.



Кроме того, из разрушенного дома были спасены 5 взрослых и 1 ребенок.



