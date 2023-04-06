



В новом "пакете помощи" от США может быть экспериментальное оружие, – СМИ

Объявленный на днях США новый пакет военной помощи Украине, вероятно, содержит "экспериментальное оружие" для борьбы с иранскими дронами-камикадзе. Такое предположение сделало оборонное издание "Defence One" со ссылкой на представителей государственной подрядной компании SAIC.



Как известно, 4 апреля 2023 года США объявили новый пакет военной помощи ВСУ на сумму 2,6 млрд долл. с уклоном на противовоздушную оборону. В частности, шла речь о 10 антидроновых системах C-UAS с лазерной наводкой, на которых и акцентирует внимание "Defence One".



По данным журналистов, в начале января армия США якобы проводила конкурс, целью которого было найти "эффективную систему борьбы" с "Shahed-136".



По словам представителя SAIC, компания участвовала в конкурсе и планирует отправить в Украину 10 единиц своей продукции.



Вероятно, речь идет именно об антидроновых системах "Titan", предоставление которых в Белом доме анонсировали еще 28 марта 2022 года.



СПРАВКА. Антидроновая система C-UAS Titan с лазерной наводкой призвана противодействовать БПЛА военного класса, отмечает Лига.net. Она определяет тип дрона и выбирает наиболее подходящие меры по выведению его из строя. Радиус обнаружения составляет 3 км, а радиус поражения угроз – 1,5 км....

