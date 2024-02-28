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В Мелитополе в школе на турнире по самбо выстрелил гранатомет
28.02.2024 12:46 MIGnews.com

В Мелитополе в школе на турнире по самбо выстрелил гранатомет

В оккупированном городе до того уже дошли, что решили совместить военное просвещение школьникам и занятия спортом. В результате случилась трагедия.

“Разговоры о важном” в детской спортшколе №3 г. Мелитополя закончились трагично. Из-за "нештатного" срабатывания гранатомета на турнире по самбо пострадали шесть человек, включая 2-х детей. 


Зачем нужно было приносить боевое оружие в спортзал полный детей?

В пояснительном документе написано, что “гранатомет сработал непроизвольно”.

Мало того, что "разговаривать" с детьми приглашают "героев" осужденных за тяжкие преступления и дегенератов рассказывающих 3-леткам, что "умирать не страшно", теперь, очевидно, уже настало время демонстрировать как именно умирают от огня гранатомета.
 

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