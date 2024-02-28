



В Мелитополе в школе на турнире по самбо выстрелил гранатомет

В оккупированном городе до того уже дошли, что решили совместить военное просвещение школьникам и занятия спортом. В результате случилась трагедия.



“Разговоры о важном” в детской спортшколе №3 г. Мелитополя закончились трагично. Из-за "нештатного" срабатывания гранатомета на турнире по самбо пострадали шесть человек, включая 2-х детей.

В детской спортшколе №3 г. Мелитополя из-за "нештатного" срабатывания гранатомета на турнире по самбо пострадали шесть человек, включая 2-х детей - "непроизвольно сработал ручной противотанковый гранатомет, который демонстрировали на состязаниях".



"Разговоры о важном"… pic.twitter.com/a8nmK1pJA4 — Александр Орлов (@AlexOrlovP) February 27, 2024

Зачем нужно было приносить боевое оружие в спортзал полный детей?В пояснительном документе написано, что “гранатомет сработал непроизвольно”.Мало того, что "разговаривать" с детьми приглашают "героев" осужденных за тяжкие преступления и дегенератов рассказывающих 3-леткам, что "умирать не страшно", теперь, очевидно, уже настало время демонстрировать как именно умирают от огня гранатомета.