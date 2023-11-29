



В Крыму вернут названия населенных пунктов на крымскотатарском языке

Национальная комиссия по крымскотатарскому языку продолжает подготовку к реализации Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии.



В частности согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах. Кроме того речь уже идет о дорожных указателях и изготовлении карт. Для этого будут проводиться коммуникации с операторами картографических сервисов и службами, обслуживающими такие указатели.

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Этим вопросом будут заниматься Мининфраструктуры вместе с Минреинтеграции, Постоянным gредставителем Президента Украины в АР Крым, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.

