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В Крыму прогремела серия взрывов
20.03.2023 21:31 Ирина Демьянова

В Крыму прогремела серия взрывов

В Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма вечером 20 марта прогремели взрывы, возможно сбили беспилотник. 

Об этом пишут крымские Telegram-каналы.

Жители Джанкоя сообщили о громком взрыве и впоследствии о повторных взрывах. 

В чатах телеграмм-каналов из Джанкоя местные жители предполагают, что вероятнее всего был сбит беспилотник.

В частности, в "Типичный Джанкой" опубликована "предварительная информация", что был сбит беспилотник, но она пока не подтверждена.

Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.
 

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