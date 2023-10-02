



В Киеве задержали агента ФСБ, пытавшегося поступить в "Армию дронов"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве агента ФСБ РФ, который хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы шпионить за украинскими военными.



Как стало известно, сотрудники СБУ провели многоэтапную спецоперацию, в результате которой в столице был задержан агент ФСБ, который собирал разведданные о спецподразделениях Вооруженных сил Украины и СБУ, специализирующихся на использовании беспилотных летательных аппаратов.



В спецслужбе отметили, что соответствующую задачу вражеский агент получил от своего российского куратора в конце лета 2023 года, а для его выполнения сообщник агрессора пытался поступить на обучение в одну из киевских школ "Армии дронов".



"После зачисления в заведение он должен был установить локации полигонов Сил обороны, где курсантов учат управлять ударными и разведывательными беспилотниками. Также он планировал выявить места базирования украинских спецподразделений БПЛА и их дронов", - уточнило силовое ведоство.



Согласно данным, российские оккупанты готовились использовать развединформацию своего агента для осуществления прицельных воздушных атак на объекты ВСУ и СБУ.



"В случае успешного выполнения вражеских задач, российские захватчики "гарантировали" своему агенту денежное вознаграждение, которое должно было зайти на его банковскую карту", - подчеркивается в сообщении.



Кроме того, злоумышленник ходил по улицам Киева и, как рядовой житель, фиксировал локации украинских защитников на территории города. Сотрудники СБУ уличили злоумышленника и задержали его во время фотографирования им одной из воинских частей в столице.



По данным следствия, вражеским сообщником оказался 49-летний предприниматель из Киева, которого два месяца назад дистанционно завербовал представитель ФСБ. В поле зрения агрессора он попал из-за своих антиукраинских сообщений на одном из российских телеграм-каналов.



Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).



