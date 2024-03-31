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В Киеве не исключили повторного наступления РФ
31.03.2024 12:35 Алина Груднева

В Киеве не исключили повторного наступления РФ

Российские войска могут совершить попытку повторного наступления на украинскую столицу.

Такое предположение в интервью немецкому таблоиду BILD озвучил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица - это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к такому сценарию, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", - предупредил Кличко.

Он обратился к западным странам с призывом усилить поддержку Украины. По словам Кличко, стране срочно нужно больше средств ПВО и больше зенитных ракет.
 

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