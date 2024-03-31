В Киеве не исключили повторного наступления РФ
Российские войска могут совершить попытку повторного наступления на украинскую столицу.
Такое предположение в интервью немецкому таблоиду BILD озвучил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица - это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к такому сценарию, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", - предупредил Кличко.
Он обратился к западным странам с призывом усилить поддержку Украины. По словам Кличко, стране срочно нужно больше средств ПВО и больше зенитных ракет.