



В ISW оценили ситуацию на восточном берегу Днепра

В Институте изучения войны (ISW) собрали свидетельства с обеих сторон об украинских операциях на оккупированном левом берегу Днепра.



ВСУ масштабируют свои операции на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области. К такому выводу пришли аналитики Института исследования войны (ISW) в своем новом отчете по итогам среды, 15 ноября.



В нем говорится: российские "военкоры" утверждали, что украинские силы провели безуспешные атаки из центра Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).



А также они сообщали, что украинские силы атакуют вблизи Поймы (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (15 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).



Кроме того, эти так называемые военкоры утверждают, что российские войска препятствовали украинским силам проводить эвакуацию раненых и разворачивать дополнительный персонал на восточном берегу возле Антоновского автомобильного моста.



В свою очередь, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска оттесняют российские силы на расстояние от трех до восьми километров от восточного берега Днепра в Херсонской области.



"Географические масштабы этих описанных усилий значительно больше, чем те, о которых свидетельствуют имеющиеся в настоящее время доказательства, полученные из открытых источников", – отмечают в обзоре.



Эксперты указывают на то, что российские войска совершили подтвержденное продвижение в удерживаемом Украиной районе на восточном берегу Херсонской области на фоне продолжающихся операций против украинских позиций на восточном берегу 15 ноября.



Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска продвинулись в Крынки.



В то же время российские "военкоры" утверждают, что оккупанты контратаковали и заставили украинские войска отступить из некоторых районов к югу от Крынок, близ Казачьи Лагери (23 км северо-восточнее Херсона и 2 км от Днепра), а также близ Антоновского моста.



Однако, отмечают аналитики, ISW не может подтвердить эти заявления.



Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска, вероятно, разработали план ликвидации украинских позиций на восточном берегу, сформировав три тактические группы.



По его словам, российские войска планируют задействовать две группы для обхода дороги Олешки-Новая Каховка и района Крынки со стороны Корсунки (45 км северо-восточнее Херсона и 1 км от Днепра) и Казачьих Лагерей, тогда как третья группа будет атаковать к югу от Крынок и будет продвигаться на север.