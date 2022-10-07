



В Иране продолжают отрицать поставку беспилотников России

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян в очередной раз заявил, что Иран не предоставил России никакого оружия для использования в войне против Украины.



Об этом он сказал в ходе телефонного разговора со своим финским коллегой Пеккой Хаависта, сообщает новостное агентство Tasnim.



"Несмотря на то, что некоторые страны оказали военную поддержку Украине, мы никогда не отправляли и не отправим в Россию какое-либо оружие для использования в войне против Украины, поскольку считаем, что разрешение этого кризиса является политическим, и предоставление какой-либо вооруженной поддержки обеим сторонам откладывает шанс на мир", - заявил иранский министр.