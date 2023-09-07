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В Херсонской области подорвали авто с сотрудниками ФСБ
07.09.2023 22:01 Дара Киевская

В Херсонской области подорвали авто с сотрудниками ФСБ

В Олешках Херсонской области подорвали автомобиль, в котором находились российские оккупанты.

А именно - военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ. В результате взрыва один из сотрудников ФСБ погиб на месте. 

Об этом сообщил источник в Службе безопасности Украины агентству "Интерфакс-Украина".

Известно, что еще один сотрудник ФСБ в реанимации в тяжелом состоянии, трое военнослужащих РФ ранены.

Сотрудники ФСБ "работали" в оккупированном Скадовске, а в Олешки прибыли для проведения фильтрационных мероприятий. Подрыв российских оккупантов - результат спецоперации СБУ.

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