



В Херсоне россияне подорвали ТЭЦ: город без света и воды

Российские войска при отходе из Херсона взорвали объект облэнерго и водоканал. В связи с чем город остался без света и воды. Об этом сообщил депутат Херсонского горсовета Юрий Стельмашенко.



"ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд", - рассказал он.



Напомним, по данным Генштаба, враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.



Кроме того, как сообщили местные жители, оккупанты также взорвали в городе котельные и телебашню. В связи с чем в Херсоне сохраняются проблемы со связью.



При этом, по словам руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на правом берегу Днепра вблизи Херсона все еще остаются оккупационные войска РФ.