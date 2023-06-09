В Херсон прибыла волонтерская миссия Frida Ukraine
В пострадавший после подрыва Каховской ГЭС Херсон прибыла израильско-украинская волонтерская миссия Frida Ukraine.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
"Мы, как каждый украинский волонтер, пытаемся разделить горе жителей Херсонщины и помочь всем, чем можем", - сказано в заявлении.
Уточняется, что волонтеры продолжат спасать людей и не остановятся.
"И мы все вместе держимся", - добавили под видео.
В Херсон прибыла Frida Ukraine – израильско-украинская медицинская волонтерская миссия.— Alex Belenky (@gun1man) June 8, 2023
Мы, как каждый украинский волонтер, пытаемся разделить горе жителей Херсонщины и помочь всем, чем можем.
FRIDA Ukraine на месте. Мы спасаем. Мы не останавливаемся. И мы все вместе держимся. pic.twitter.com/AnmfKxv21k