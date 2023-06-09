



В Херсон прибыла волонтерская миссия Frida Ukraine

В пострадавший после подрыва Каховской ГЭС Херсон прибыла израильско-украинская волонтерская миссия Frida Ukraine.



Соответствующее видео опубликовано в Twitter.



"Мы, как каждый украинский волонтер, пытаемся разделить горе жителей Херсонщины и помочь всем, чем можем", - сказано в заявлении.



Уточняется, что волонтеры продолжат спасать людей и не остановятся.



"И мы все вместе держимся", - добавили под видео.

