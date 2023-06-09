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волонтеры Frida Ukraine
09.06.2023 13:21 Алина Груднева

В Херсон прибыла волонтерская миссия Frida Ukraine

В пострадавший после подрыва Каховской ГЭС Херсон прибыла израильско-украинская волонтерская миссия Frida Ukraine.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

"Мы, как каждый украинский волонтер, пытаемся разделить горе жителей Херсонщины и помочь всем, чем можем", - сказано в заявлении.

Уточняется, что волонтеры продолжат спасать людей и не остановятся.

"И мы все вместе держимся", - добавили под видео.
 

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