



В Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура

В понедельник, 1 апреля, россияне снова обстреливают Харьков. Также в городе раздался взрыв. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях", - сообщил он.



В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что во время обстрела в городе прогремел взрыв.



Тем временем мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура.



По его словам, оккупанты начали бить по городу новыми боеприпасами (КАБами) – они проходят расстояние до 90 км. За последнюю неделю таких ударов было уже два. Бьют и из С-300, эти снаряды долетают за 40 секунд. Также россияне стали чаще применять "Шахеды". Есть попадания в жилые дома, нефтебазу.



По словам мэра, сейчас в городе – 1,3 млн жителей. "Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Город переживал и более сложные времена. Было время, когда из практически двух миллионов населения оставалось 300 тысяч", - заявил он..