



В ГУР подтвердили оценку Байдена: в Бахмуте полегло 100 тысяч россиян

Оценка президента США Джо Байдена по поводу потерь РФ под Бахмутом соответствует украинским данным. Речь идет о 100 тысячах российских военных. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.



"Здесь никаких разногласий нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированы и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это представляется", - отметил он.



По словам Юсова, происходит неизменный обмен информацией с партнерами.



"И между этими данными никаких разногласий нет. Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", - заявил представитель ГУР.



Ранее неоднократно сообщало о том, что РФ несет под Бахмутом большие потери и сейчас стягивает туда воздушно-десантные и мотострелковые подразделения.