



В ГУР – о попытке покушения на Зеленского: РФ использует экстремальные методы

Россия продолжает прибегать к методам, находящимся за рамками традиционного понимания ведения войны. Новая попытка покушения на жизнь Президента Украины Владимира Зеленского – очередное тому свидетельство.



Новая попытка покушения – далеко не первая, напомнил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.



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"Враг не перестает стремиться к дестабилизации ситуации в Украине, вот и организовывает покушения на высших представителей нашего государства", – отметил Юсов, комментируя в эфире Национального телемарафона задержание в Польше мужчины, который помогал РФ подготовить покушение на главу украинского государства.



"Это происходит не впервой. То, что враг пытается организовывать попытки покушения на Верховного главнокомандующего, Президента Украины Владимира Зеленского, на военно-политическое руководство нашего государства, в частности, генерала Буданова, – это означает, что Украина сопротивляется. Это значит, что лидеры страны, военные и политические, Владимир Зеленский, – это серьезная угроза для врага", – отметил Юсов.



Представитель ГУР Минобороны поздравил коллег из спецслужб с успешной работой – задержанием подозреваемого.



"Весь мир должен понимать, с кем нам приходится иметь дело. Это не цивилизованный противник, это не цивилизованное государство. Это коварные террористы, которые могут использовать различные, зачастую самые отвратительные методы, которые находятся за рамками ведения в традиционном понимании войны", – резюмировал представитель ГУР.



Как сообщал Mignews, накануне стало известно, что по результатам взаимодействия спецслужб Украины и Польши был задержан польский гражданин, который помогал россиянам подготовиться к возможному покушению на Зеленского. Поляк сотрудничал с военной разведкой России (более известной как ГРУ).

