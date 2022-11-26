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В Европе допускают: украинские беженцы останутся после войны
26.11.2022 13:33 Ольга Белозерова

В Европе допускают: украинские беженцы останутся после войны

В Еврокомиссии заявили, что странам, принимающим беженцев из Украины, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.

Такое заявление сделала Дубравка Шуйца, вице-президент Еврокомиссии, сообщает "Украинская правда".

"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны", - отметила она. 

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