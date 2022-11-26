



В Европе допускают: украинские беженцы останутся после войны

В Еврокомиссии заявили, что странам, принимающим беженцев из Украины, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране долгие годы после окончания войны.



Такое заявление сделала Дубравка Шуйца, вице-президент Еврокомиссии, сообщает "Украинская правда".



"Ключевая проблема состоит в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны. Но они еще не вернутся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны", - отметила она.