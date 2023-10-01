



В Джанкой прилетела ракета: разгромлен склад российской армии РФ

В Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. По предварительным данным, на полуостров залетела ракета.



Местные жители видели дым, который поднимался в небо. Минобороны России отчиталось, что противовоздушная оборона ВС РФ “сбила вражескую цель”, а “осколки повредили складские помещения”. Аналогичное заявление сделал “глава” Крыма Сергей Аксенов.



Сообщается, что взрыв прогремел около 12:37. Его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.