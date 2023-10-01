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В Джанкой прилетела ракета: разгромлен склад российской армии РФ
01.10.2023 15:12 Наталья Богинская

В Джанкой прилетела ракета: разгромлен склад российской армии РФ

В Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. По предварительным данным, на полуостров залетела ракета.

Местные жители видели дым, который поднимался в небо. Минобороны России отчиталось, что противовоздушная оборона ВС РФ “сбила вражескую цель”, а “осколки повредили складские помещения”. Аналогичное заявление сделал “глава” Крыма Сергей Аксенов.

Сообщается, что взрыв прогремел около 12:37. Его слышали жители Джанкойского и Красноперекопского районов.

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