



В Джанкое уничтожили установки С-400 "Триумф" и С-300, – соцсети

В ночь на среду, 17 апреля, на военном аэродроме в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" и С-300.

Эту информацию распространили многие российские Telegram-каналы. По их данным, аэродром, на котором базируется 39-й вертолетный полк 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453, Джанкой), подвергся удару двумя тактическими баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости

Первый удар пришелся по позициям ЗРК С-400 "Триумф", уничтожив три пусковые установки и радиолокационную станцию. Вторая ракета поразила пункт приема и ремонта военной техники 77-й зенитной ракетной бригады (в/ч 33742, расположенной в Краснодарском крае, Российская Федерация).

Согласно сообщению, в момент удара на пункте обслуживания находились две пусковые установки С-300 неустановленной модификации. Также произошла вторичная детонация боеприпасов, однако конкретные детали этого инцидента остаются неизвестными.







Напомним, что руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ночные события в оккупированном Джанкое прокомментировала так: "В Крыму продолжается сезон "бавовны".