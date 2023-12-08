В Джанкое – большая паника: партизаны "слили" секретные маршруты армии РФ
Россия усилила меры безопасности во временно оккупированном Джанкое (Крым), который стал хабом сосредоточения живой силы и техники врага. В частности, новых солдат начали доставлять по новому – непривычному – маршруту. Однако партизанам удалось его рассекретить.
"Наши агенты смогли узнать новый маршрут транспортировки живой силы ВС РФ в Джанкое", – сообщило партизанское движение "Атеш" в своем Telegram-канале.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
По словам партизан, военные прибывают на вокзал автотранспортом и на поездах.
"Но после недавних ударов и больших потерь личного состава, командование оккупантов дали приказ уже не использовать аэродром и военный городок возле него для передержки солдат. Их везут в Калиновку", – рассказали в "Атеш".
Кроме того, огромное количество военной полиции и сотрудников ФСБ ищут корректировщиков, сообщают партизаны, добавив: "Подняли большую панику, но все безрезультатно".