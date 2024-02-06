



В Британии пояснили важность потопления российского катера "Ивановец"

Потопление российского ракетного катер "Ивановец" понижает возможности Черноморского флота России.



О важности операции ГУР МО Украины говорится в новом отчете британской разведки.



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Уточняется, что катер, который был подбит шестью дронами, патрулировал западное побережье Крыма. Он мог отправлять и получать данные о целях на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты.



"Этот последний успех Украины подчеркивает сохраняющуюся уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море. Весьма вероятно, что это окажет влияние на органы управления Черноморским флотом, возможно, заставив их переоценить свою маневренность в районе западного Крыма. Однако российский ВМФ почти наверняка все еще способен выполнять три основные задачи на Черном море: дальние удары, патрулирование и поддержку", - отметили в разведке.