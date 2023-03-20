



Уже скоро Авдеевка может стать вторым Бахмутом, – Силы обороны

В ближайшее время ситуация вокруг Авдеевки Донецкой области может стать такой, как в Бахмуте – российские оккупанты пытаются ее окружить. Об этом заявила британская разведка, это подтвердил и руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский в эфире "Национального телемарафона".



"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава (на этом направлении – ред.)", – отметил он.



По словам Дмитрашкивского, штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми – враг атакует с одной и той же "посадки". "В последние три дня оккупанты используют "последние резервы, которые имеют", – заявил Алексей Дмитрашкивский.



Ранее Министерство обороны Великобритании в своем отчете за 20 марта сообщило, что ситуация в Авдеевке Донецкой области тактически подобна тому, что происходит в Бахмуте.