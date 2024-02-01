



Уничтожение катера "Ивановец": опубликован снимок со спутника до удара

В сети появились спутниковые снимки, сделанные за несколько часов до удара по российскому катеру "Ивановец".



Судно было на боевом дежурстве в районе западного побережья Крыма.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По данным российских СМИ, после удара дронов на катере сдетонировали ракеты П-270 "Москит", в которых содержится около 150 кг взрывчатки.



Ранее также появилась информация о том, что на борту уничтоженного Главным управлением разведки Украины судне могли находиться до 40 моряков.

