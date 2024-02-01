Уничтожение катера "Ивановец": опубликован снимок со спутника до удара
В сети появились спутниковые снимки, сделанные за несколько часов до удара по российскому катеру "Ивановец".
Судно было на боевом дежурстве в районе западного побережья Крыма.
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По данным российских СМИ, после удара дронов на катере сдетонировали ракеты П-270 "Москит", в которых содержится около 150 кг взрывчатки.
Ранее также появилась информация о том, что на борту уничтоженного Главным управлением разведки Украины судне могли находиться до 40 моряков.
Сэтгүүлчид Украины дрон довтлохоос хэдхэн цагийн өмнөх оросын Ивановец завины хиймэл дагуулын зургийг нийтэлжээ.— Туул (@tuul1234) February 1, 2024
Амар болждээ.Маргах юмгүй хэдэн цагийн дараа л баталгаа,нотолгоо гараад ирдэг 🤔 pic.twitter.com/igvKdmbS00